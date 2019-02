Retter holten Kumpel nach Tagen aus eingestürztem Bergwerk in Peru

Lima (APA/AFP) - In Peru haben Rettungskräfte vier seit Donnerstag in ihrem Bergwerk eingeschlossene Kumpel aus 1.050 Metern Tiefe geholt. Wie das Bergbauministerium am Sonntag mitteilte, war die in 3.400 Metern Höhe gelegene Kohlemine Pampahuay bei Oyon, 200 Kilometer nordöstlich von Lima, eingestürzt. Rettungsteams arbeiteten sich zu den Männern vor, die über Schläuche mit Sauerstoff und Wasser versorgt wurden.

Nach ihrer Rettung gab es bei den Angehörigen Tränen der Freude und Umarmungen. Nach Angaben der Behörden in Oyon wiesen die ins Krankenhaus gebrachten Bergleute keine schwerwiegenden Gesundheitsschäden auf.

Der Sommer ist in den peruanischen Anden von heftigen Regenfällen mit Erdrutschen und Überschwemmungen begleitet. Der Bergbau gehört zu den dynamischsten Sektoren der nationalen Wirtschaft. Peru ist reich an Gold, Silber und Kupfer.