Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag knapp im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 4,05 Punkte oder 0,14 Prozent auf 2.995,10 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,05 Prozent, DAX/Frankfurt -0,29 Prozent, FTSE/London +0,20 Prozent und CAC-40/Paris -0,58 Prozent.

In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld trat der heimische Leitindex ebenfalls weitgehend auf der Strecke. Bei den Einzelwerten stachen die Aktien der s Immo mit einem satten Plus von 3,33 Prozent auf 17,40 Euro hervor und gingen als stärkster ATX-Wert aus dem Handel. Gut zwei Prozent ging es für die Titel des Faserherstellers Lenzing nach oben, sie beendeten den Handelstag damit bei 87,75 Euro. Klare Kurszuwächse verzeichneten weiters die Aktien von CA Immo (plus 1,23 Prozent auf 31,32 Euro) und Wienerberger (plus 1,10 Prozent auf 20,16 Euro).

Im grünen Bereich endete der Handelstag für die Post-Aktien, die um 0,67 Prozent auf 33,30 Euro zulegten. Das Unternehmen hat seinen Anteil an der Wiener Transaktionsdruckerei „D2D - direct to document GmbH“ von 30 auf 70 Prozent mehr als verdoppelt. Die restlichen Anteile hält weiterhin die Raiffeisen Informatik GmbH, die laut Wirtschafts-Compass zuvor 70 Prozent besaß. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Post mit.

Ans untere ATX-Ende rutschten dagegen voestalpine mit einem Minus von 3,10 Prozent auf 26,88 Euro. Unter den weiteren Index-Schwergewichten zeigten sich Raiffeisen (minus 0,60 Prozent auf 23,15 Euro) und Andritz (minus 0,51 Prozent auf 42,78 Euro) schwach.

Ebenfalls im Minus endete der Handelstag für die Titel von AT&S, die 0,91 Prozent ihres Werts einbüßten und damit bei 17,50 Euro notierten. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) bleiben vorsichtig und bestätigten ihre „Hold“-Empfehlung für die AT&S-Aktien. Ihr Kursziel liegt unverändert bei 20,00 Euro.

Unterdessen beendete die Marinomed-Aktie ihren zweiten Handelstag bei geringen Umsätzen unverändert bei 76,00 Euro. Am Freitag hatten die Titel des Wiener Biotechunternehmens bei ihrem Börsendebüt 1,33 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 75,00 Euro zugelegt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA438 2019-02-04/17:58