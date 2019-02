Ski-WM: Abfahrtstraining der Herren am Dienstag abgesagt

Aare (APA) - Das erste, für Dienstag angesetzte Abfahrtstraining der Herren bei der Ski-WM in Aare ist abgesagt worden. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Montagabend bekannt. Wegen der vielfach chaotischen Anreise erreichten viele Athleten und Betreuer den WM-Ort in Schweden erst mit Verspätung, wichtiges Gepäck mit Material sei zudem noch unterwegs oder werde vermisst.

Das Training war für 10.30 Uhr angesetzt. Wie die APA - Austria Presse Agentur erfuhr, sieht der vorläufige Alternativplan nun freies Skifahren am Dienstag von 13.00 bis 14.00 Uhr vor, dieser Plan könne sich aber noch ändern.