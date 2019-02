Börse London schließt gut behauptet

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag in einem überwiegend schwächeren europäischen Umfeld leicht im Plus geschlossen.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 7.034,13 Punkten und einem Plus von 13,91 Einheiten oder 0,20 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 57 Gewinner und 44 Verlierer gegenüber.

Beim Brexit ignoriert die britische Premierministerin Theresa May das Nein der Europäischen Union zu Nachverhandlungen. Sie werde nach Brüssel zurückkehren und eine „pragmatische Lösung“ anstreben, ließ sie zuletzt am Wochenende verlautbaren. Unterdessen zeigte sich Irland offen für Alternativen zu der umstrittenen „Backstop“-Garantie zur Vermeidung einer festen Grenze zu Nordirland. Bisher gebe es jedoch keine praktikablen Vorschläge, sagte Außenminister Simon Coveney am Montag in Brüssel.

Im Leitindex FTSE-100 zeigten sich die Tabakwerte deutlich schwächer - British American Tobacco gaben knapp 1 Prozent ab und Imperial Brands rückten sogar mehr als 2 Prozent ins Minus.

Ebenfalls klar schwächer notierten durch die Bank die Rohstoffwerte, angeführt von Glencore mit minus 1,45 Prozent und Anglo American mit minus 1,27 Prozent. Die Ölwerte konnten hingegen am Montag Gewinne verbuchen. Royal Dutch Shell B stiegen um knapp 2 Prozent, Premier Oil legten um 3,61 Prozent zu und Cairn Energy um 1,88 Prozent.

Der Eisenerzproduzent Ferrexpo startete im FTSE-250 in London mit hohen Verlusten in die Woche. Das Unternehmen mit Assets in der Ukraine verlor knapp 8 Prozent. Zuletzt wurden buchhalterische Unregelmäßigkeiten in einer Corporate-Social-Responsibility-Einheit von Ferrexpo bekannt.

Ebenfalls bei den Mittelwerten setzten sich gegen den Branchentrend Aktien der Metrobank mit einem Zuwachs von mehr als 6 Prozent an die Spitze der Kurstafel.

