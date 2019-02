US-Börsen im Verlauf etwas höher

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag im Verlauf nach einer Stimmungsverbesserung mit Gewinnen tendiert. Klar aufwärts ging es an der Wall Street vor allem im Technologiebereich. Es herrsche Zuversicht und Optimismus im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet.

Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem leichten Zuwachs von 29,85 Zählern oder 0,12 Prozent bei 25.093,74 Punkten. Der S&P-500 Index lag 7,83 Punkte oder 0,29 Prozent im Plus bei 2.714,36 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 64,75 Zähler oder 0,89 Prozent auf 7.328,62 Einheiten zu.

Die Aktien des Internetgiganten gewannen im Vorfeld der Ergebnispräsentation um 1,2 Prozent. In der laufenden Woche legen zudem der Unterhaltungskonzern Walt Disney und der Autobauer General Motors die jüngsten Geschäftszahlen vor. Die Walt Disney-Papiere zeigten sich mit plus 0,1 Prozent und General Motors verbesserten sich ebenfalls um moderate 0,1 Prozent.

Die Papiere des Technologieschwergewichtes Apple zogen um 2,6 Prozent nach oben. Bei den Anteilsscheinen von Microsoft gab es ebenfalls ein Plus von 2,6 Prozent zu sehen.

Tesla investiert in Energiespeicher-Technologie, mit der man Elektroautos künftig in Sekunden aufladen können soll. Der Elektro-Autobauer kauft den Kondensator-Spezialisten Maxwell Technologies und bezahlt dafür mit eigenen Aktien. Die Maxwell-Aktie sprang an der Technologiebörse Nasdaq um knapp 50 Prozent nach oben. Tesla-Papiere verbesserten sich um 0,3 Prozent.

