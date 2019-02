Snowboard: Vier ÖSV-Boarder im PGS-Finale der WM - Karl schied aus

Park City (Utah) (APA) - Vier ÖSV-Aktive haben sich bei der Snowboard-WM in Park City (Utah) für die Entscheidung der Raceboarder im Parallel-Riesentorlauf qualifiziert. Sabine Schöffmann (10.) sowie Lukas Mathies (7.), Alexander Payer (9.) und Titelverteidiger Andreas Prommegger (16.) sicherten sich Plätze unter den besten 16, die im K.-o.-System die Weltmeister ermitteln.

Der vierfache Weltmeister Benjamin Karl schied hingegen schon nach wenigen Toren des ersten Qualifikationslaufs aus. Durch einen Materialbruch hatte der WM-Zweite von 2017 keinen Halt mehr in seinem rechten Schuh und musste seine Fahrt abbrechen. „Ich habe nicht gleich gewusst, was genau passiert ist. Im Ziel habe ich gesehen, dass es am Schuh gelegen ist. Das war für mich bisher mein kürzestes WM-Rennen und wieder etwas Neues in meiner langen Karriere. Jetzt gilt mein ganzer Fokus dem morgigen Parallelslalom, da bin ich im Moment sehr gut drauf“, erklärte der Niederösterreicher.

Auch für Gastein-Siegerin Claudia Riegler war der WM-PGS bereits nach dem ersten Quali-Lauf vorbei. Der Salzburgerin unterlief im oberen Streckenteil ein Ausrutscher, als 33. durfte sie im zweiten Lauf der besten 32 nicht mehr antreten. „Es ist alles sehr schnell gegangen, nachdem ich einmal kurz von der Ideallinie abgekommen bin“, sagte die Salzburgerin.

Während Daniela Ulbing (32.) keinen fehlerfreien Lauf ins Ziel brachte, verpasste Jemima Juritz als 17. das Viertelfinale um nur 0,23 Sekunden. Bei den Herren kam neben Karl auch für den Steirer Sebastian Kislinger (30.) nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf ebenso wie für Olympiasieger Nevin Galmarini (SUI), Silbermedaillengewinner Lee Sangho (KOR) und den Südtiroler Roland Fischnaller vorzeitig das Aus.