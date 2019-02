Ski-WM: Weltmeisterschaften in Aare beginnen mit Damen-Super-G

Aare (APA) - Die 45. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften beginnen am Dienstag in Aare mit dem Super-G der Damen. Für Österreich gehen Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer sowie Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Tamara Tippler und Christina Ager an den Start. Bis 17. Februar werden in elf Bewerben Medaillen vergeben.