Griechischer Ministerpräsident Tsipras in Ankara

Ankara (APA/AFP) - Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras reist am Dienstag in die Türkei, um sich um einen Abbau der Spannungen zwischen beiden Ländern zu bemühen. Tsipras will bei seinem Besuch in der Hauptstadt Ankara insbesondere Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen.

Bei den Gesprächen soll es laut seinem Sprecher um die Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Energie sowie um die Spannungen in der Ägäis, den Zypern-Konflikt und die Migrationsfrage gehen.

Zwar hat sich das historisch schwierige Verhältnis verbessert, doch bleiben viele Konfliktpunkte. In der Ägäis gibt es rund um eine umstrittene Inselgruppe immer wieder Zwischenfälle von Marineschiffen, und auch im Zypern-Konflikt liegen die beiden Länder über Kreuz. Erdogan war zuletzt im Dezember 2017 in Griechenland. Tsipras sagte im Vorfeld seiner Reise, er hoffe, den damals begonnenen „schwierigen, aber offenen Dialog“ fortzusetzen.