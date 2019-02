Venezuela-Krise - Staatengruppe fordert Sanktionen gegen Regierung

Caracas (APA/Reuters) - Die in der Lima-Gruppe zusammengeschlossenen 13 lateinamerikanischen Staaten und Kanada wollen mit Sanktionen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro zum Aufgeben zwingen. Maduros Regierung sollte der Zugriff auf internationale Vermögenswerte Venezuelas untersagt werden, forderte die Gruppe am Montag nach einer Sitzung im kanadischen Ottawa.

Sie rief die internationale Gemeinschaft zu Schritten auf, um der Regierung in Caracas finanzielle Transaktionen im Ausland zu untersagen. Die Gruppe appellierte an das venezolanische Militär, sich loyal an die Seite des Oppositionsführers und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó zu stellen.

Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland bekräftigte, die Lima-Gruppe unterstütze einen friedlichen Machtwechsel in Venezuela. Man habe in der Sitzung erörtert, wie das Land unterstützt werden könnte, wenn es eine neue, demokratisch gewählte Regierung habe. Die Venezolaner leiden unter einer katastrophalen Versorgungslage. Guaidó versucht Maduro aus dem Amt zu drängen und wird neben der Lima-Gruppe auch von den USA und europäischen Staaten, darunter Österreich, unterstützt. .

In Venezuela warf Oppositionsführer Guaidó Maduro vor, 1,2 Milliarden Dollar Staatsgelder außer Landes zu schaffen. Das Geld sei von der staatlichen Entwicklungsbank BANDES an eine Einrichtung in Uruguay überwiesen worden, sagte Guaidó in einem TV-Interview, ohne Belege dafür zu präsentieren. Er forderte die uruguayische Regierung zum Einschreiten auf.