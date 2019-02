Experten verlangen Dialog zwischen der EU und Russland

Wien (APA) - Zum Zehnjahresjubiläum des österreichischen Thinktanks ICEUR (International Center for Advanced and Comparative EU-Russia) haben sich am Montagabend in Wien mehrere Experten für einen verstärkten Dialog mit Russland ausgesprochen. „Wir sind in großer Gefahr in einen neuen Kalten Krieg zu geraten“, meinte der ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments und ICEUR-Co-Präsident Hannes Swoboda (SPÖ).

Europa sei in einer schwierigen Situation, denn US-Präsident Donald Trump übe Druck auf Europa aus. Außerdem sei ein Fehler gewesen, dass es nach Ende des Kalten Krieges keine großzügige Einladung zur Kooperation mit Russland gegeben habe. Sanktionen würden nicht helfen aus der Krise rauszukommen, so Swoboda. „Wir haben viele Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können“, wie etwa Syrien. „Es ist unmöglich Russland zu isolieren, aber selbst wenn wir es versuchen würden, würden wir die Zivilgesellschaft zurückweisen“:

Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler und ICEUR-Co-Präsident Erhard Busek betonte, die jüngste Osterweiterung der EU sei in Wahrheit eine Erweiterung nach Mittelosteuropa gewesen. Zudem zeige die aktuelle globale Situation, wie wichtig die Vermittlung von Wissen übereinander sei. Hier habe ICEUR eine wichtige Arbeit geleistet, allerdings brauche es Konsequenzen. „Ich bin für ‚Do-tanks‘ statt ‚Thinktanks‘, so Busek.

Der ehemalige ungarische Botschafter in Russland und jetzige Politikberater von Ministerpräsident Viktor Orban, Janos Balla, meinte, Ungarn wolle einerseits die Verpflichtungen, die es als NATO- und EU-Staat habe, erfüllen, andererseits den Dialog mit Russland aufrechterhalten. „Für uns ist Russland wichtig als europäischer Partner.“ So trage Moskau durch sein Engagement in Syrien zur Lösung der Migrationskrise bei, was das wichtigste Problem für Ungarn und Europa sei. Außerdem helfe Russland die christlichen Werte als Grundwerte Europas zu erhalten.

Dmitrij Ljubinskij, russischer Botschafter in Wien, betonte, die aktuelle Situation der Kooperation zwischen der EU und Russland „kann nicht als zufriedenstellend für beide Seiten betrachtet werden“. Russland wolle wieder volle Kooperation, dazu müsse aber volles Vertrauen wieder hergestellt werden.

Wladislaw Maslennikow, Vizedirektor für europäische Kooperation im russischen Außenministerium, forderte, die EU müsse sich zur klarer Partnerschaft des Kontinents bekennen. Dazu müssten die zwei großen Integrationsprojekte des Kontinents, die EU und die Eurasische Union zusammengebracht werden. Doch momentan „spüren wir keinen großen Wunsch der EU, dies zu tun“, konstatierte er. Auch sei es wichtig, „Energieprojekte wie Nord Stream 2 nicht zu politisieren.“

Österreichs Botschafter in Russland, Johannes Eigner, erklärte, das Ziel sei es, die bilateralen Beziehungen zu verbessen. Doch während es vor zehn Jahren auf EU-Ebene jährlich zwei Treffen mit Russland gegeben habe, seien die Beziehungen durch den Krieg Russlands in Georgien oder dem Ukraine-Konflikt seitdem viel schlechter geworden. Allerdings gebe es auch unter seinen EU-Kollegen in Moskau „das wachsende Gefühl, dass man nicht weiter graben sollte, wenn man schon in einem Loch sitzt“.