Von den Schweizer Alpen bis nach Hollywood - Klassiknews

Wien (APA) - *

Der Klang von Musik in den Schweizer Alpen (Hitsquad Records): Der ehemalige Moderator des Quizklassikers „1, 2 oder 3“, Michael Schanze, brachte gemeinsam mit TV-Autor Hans Dieter Schreeb den 80er-Jahre TV-Hit „Heidi“ auf die Musical-Bühne. Bereits im Oktober 2018 kam es in Wien zur Welturaufführung von „Heidi - Das Musical“. Im April sind sieben weitere Aufführungen in Wien geplant. Zuvor erscheint die deutschsprachige Gesamtaufnahme der Welturaufführung auf einer Doppel-CD. Zu hören sind Musicalveteranen Uwe Kröger als der Almöhi, Maya Hakvoort als strenges Fräulein Rottenmeier und Alfons Haider, der den Bankier Sesemann und Vater der gehbehinderten Klara spielt. In der Hauptrolle des quirligen Waisenmädchens Heidi, das zwischen der Schweizer Alm und der Großstadt Frankfurt hin- und hergeschobenen wird, überzeugt Vanessa Zips, die vor allem die musikalisch ruhigeren Passagen stimmlich sehr gut meistert. Trotzdem gelingt es Schanze und Schreeb auch mit seifigen Streichersounds nicht, über das Fehlen eines großen wiederkehrenden musikalischen Themas hinwegzutäuschen.

***

Singende Feminismus-Ikone aus viktorianischer Zeit (Hitsquad Records): Jane Eyre, die Titelheldin des Romans von Charlotte Bronte, wurde bereits für zahlreiche Medien adaptiert und ist seit dem Jahr 2000 auch am New Yorker Broadway als singende Ikone des Feminismus bekannt. Das mit fünf Tony-Nominierungen ausgezeichnete Musical von Paul Gordon wurde im vergangenen Jahr erstmals in deutscher Sprache beim Musical Frühling in Gmunden aufgeführt. Nun erscheint die Doppel-CD „Jane Eyre - Das Musical“ mit der Aufzeichnung der deutschsprachigen Erstaufführung und dem Original Cast unter der musikalischen Leitung von Caspar Richter. Getragen wird die rührende Geschichte der Jane Eyre und ihrem Aufstieg vom Waisenkind zur Lady eines Herrenhauses durch die musikalische Interpretation der Kernaussage ‚Liebe dich selbst!‘. Dies wird mit Titeln wie „Liebe fordert Mut“ und „Mutig ist mein Herz“ für die Zuhörerschaft musikalisch allzu offensichtlich aufbereitet. In opulenten Melodien und mit qualitativem Orchesterklang wird neben Janes Liebe zu sich selbst auch eine romantische Beziehung zwischen ihr und dem Hausherren Mr. Rochester dargestellt.

***

Filmhits aus der Traumfabrik (Hitsquad Records): „Hollywood Dreams. Die schönsten Filmhits aller Zeiten“ nennt sich die neue CD zum gleichnamigen Event. Im Jahr 2017 fanden sich Alexander Klaws, Pia Douwes, Andreas Bieber, Mark Seibert und Sabrina Weckerlin in der Wiener Stadthalle zusammen, um den als „schönsten Songs aus den größten Hollywoodfilmen“ deklarierten Stücken neues Leben einzuhauchen. Dabei tauchten die fünf Musical-Darsteller in den Geschichten zahlreicher Filmklassiker unter und brachten Publikumslieblinge und Hits an die Oberfläche. Mit Konzept und Regie von Andreas Luketa und unter der musikalischen Leitung von Mario Storck, wurden Klassiker wie „I Will Always Love You“ aber auch moderne Hits wie „Let It Go“ nun auch auf Tonträger umgesetzt. Die Liveaufnahme dieses Spektakels lädt ein, sich erneut auf eine musikalische Reise in die Traumfabrik zu begeben, einen kurzen Abstecher im „Breakfast Club“ zu machen oder sich vom „Saturday Night Fever“ anstecken zu lassen.