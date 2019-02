Salzburg-Wahlen Stadt: Preuner dritter VP-Bürgermeister seit 1945

Salzburg (APA) - Der derzeitige Stadtchef Harald Preuner ist der dritte schwarze unter den insgesamt zehn Bürgermeistern der Stadt Salzburg seit 1945. Die Landeshauptstadt ist zwar seit Ende des Zweiten Weltkriegs durchgehend eine „rote“ Stadt mit SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat - allerdings gab es auch vor Preuner schon zwei Mal schwarze Bürgermeister.

1945/46 wurde von den Besatzern der ÖVP-Politiker Richard Hildmann als Bürgermeister eingesetzt - und von 1992 bis 1999 war Josef Dechant der erste (damals noch vom Gemeinderat) gewählte ÖVP-Bürgermeister. Möglich gewordden war sein Erfolg durch eine verheerende Wahlniederlage der SPÖ. Die Sozialdemokraten waren zwar Erste geblieben, einige SPÖ-Abtrünnige stimmten damals aber für den „schwarzen“ Kandidaten.

Preuner ist hingegen der erste direkt gewählte ÖVP-Stadtchef. Nach dem Rücktritt von Langzeitbürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) nach dessen noch nicht rechtskräftiger Verurteilung in einem Untreue-Prozess fiel im Dezember 2017 bei der notwendig gewordenen Neuwahl die „rote“ Landeshauptstadt an den Kandidaten der Volkspartei. Der langjährige Vizebürgermeister konnte in der Stichwahl am 10. Dezember 2017 seinen SPÖ-Konkurrenten mit 294 Stimmen Vorsprung schlagen.

Die Salzburger Stadtoberhäupter seit 1945:

~ Richard Hildmann (ÖVP) 5. Mai 1945 bis 15. April 1946 Anton Neumayr (SPÖ) 15. April 1946 bis 2. Jänner 1952 Stanislaus Pacher (SPÖ) 2. Jänner 1952 bis 18. November 1957 Alfred Bäck (SPÖ) 18. November 1957 bis 28. September 1970 Heinrich Salfenauer (SPÖ) 28. September 1970 bis 12. September 1980 Josef Reschen (SPÖ) 12. September 1980 bis 7. März 1990 Harald Lettner (SPÖ) 7. März 1990 bis 25. November 1992 Josef Dechant (ÖVP) 25. November 1992 bis 30. April 1999 Heinz Schaden (SPÖ) 30. April 1999 bis 20. September 2017 Harald Preuner (ÖVP) ab 14. Dezember 2017 ~ Von 20. September 2017 bis zum 14. Dezember 2017 führte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Preuner (ÖVP) interimistisch die Geschäfte.