Betrunkener Fußgänger in Tirol von Auto erfasst und schwer verletzt

Gerlos (APA) - Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag auf der Gerlosstraße (B165) im Ortsgebiet von Gerlos (Bezirk Schwaz in Tirol) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Zu dem Unfall war es kurz nach 1.00 Uhr gekommen. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn Richtung Zell am Ziller. Dabei erwischte er aus bisher ungeklärter Ursache den 31-Jährigen.