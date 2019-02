Iran weist EU-Kritik an Raketenprogramm zurück

Teheran (APA/Reuters) - Der Iran hat Kritik der Europäischen Union an seinem Raketenprogramm zurückgewiesen. Es handle sich um grundlose Vorwürfe, die in der gegenwärtigen Lage nicht konstruktiv seien, hieß es in einer Erklärung des iranischen Außenministeriums, die von der Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlicht wurde.

Die EU hatte sich am Montag „sehr besorgt“ über das iranische Raketenprogramm geäußert. Sie rief die Islamische Republik dazu auf, die Starts und Tests ballistischer Raketen zu stoppen, da dies Misstrauen verstärke und die Region destabilisiere.