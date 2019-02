Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (2.995,10) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.987,00 und 3.018,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.009,00 Punkten aus.

Nachdem der heimische Leitindex zum Wochenauftakt bereits auf der Stelle getreten war, zeichnet sich auch am zweiten Handelstag der Woche eine ruhige Eröffnung ab. In Tagesverlauf könnten einige Konjunkturdaten Impulse liefern. So stehen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor der Eurozone und Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im Währungsraum am Programm. In den USA wird der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM), ebenfalls für den Servicesektor, veröffentlicht.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vor Börsenstart ruhig. Am Montag hatte der ATX um 0,14 Prozent höher bei 2.995,10 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten stachen die Aktien der s Immo mit einem satten Plus von 3,33 Prozent hervor und gingen als stärkster ATX-Wert aus dem Handel. Gut zwei Prozent ging es für die Titel des Faserherstellers Lenzing nach oben. Klare Kurszuwächse verzeichneten im Leitindex weiters die Aktien von CA Immo (plus 1,23 Prozent) und Wienerberger (plus 1,10 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ s Immo +3,33% 17,40 Euro AG +2,50% 32,80 Euro Agrana +2,37% 19,00 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ voestalpine -3,10% 26,88 Euro Polytec -2,49% 9,41 Euro Valneva -2,41% 3,24 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA069 2019-02-05/08:44