Europas Leitbörsen zur Eröffnung gut behauptet erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Sowohl der Euro-Stoxx-50 als auch der DAX deuteten vor Sitzungsbeginn leichte Aufschläge von etwas mehr als 0,10 Prozent an. Für Bewegung könnten heute unter anderem Zahlenvorlagen sorgen.

Infineon rückte bereits vorbörslich in den Mittelpunkt. Die Aktie kam auf der Handelsplattform Tradegate mit minus 3 Prozent unter Druck. Der Chiphersteller meldete im Vergleich zum Vorquartal einen rückläufigen Umsatz und ebenfalls ein rückläufiges operatives Segmentergebnis im ersten Geschäftsquartal. Hintergrund waren schwächere Geschäfte in der Automobilbranche sowie bei Smartphones. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings konnte Infineon die Ergebnisse steigern. Auch die Wertpapiere der heimischen ams dürften am heutigen Tag im Fokus stehen.

Der in der Schweiz börsennotierte steirische Sensor-und Chiphersteller erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Rekordumsatz, das operative Ergebnis sank aber deutlich. Der Umsatz stieg um 34 Prozent auf 1,627 Mrd. US-Dollar (1,426 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis brach von 86,6 Mio. Dollar auf 14,7 Mio. Dollar ein.

Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück meldete indes 2018 trotz hoher Großschäden wieder einen Milliardengewinn. Ein Jahr zuvor noch hatten eine Hurrikan-Serie in den USA und zwei Erdbeben in Mexiko aufs Ergebnis gedrückt. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Ulrich Wallin weiter einen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro an. Auf Tradegate zeigte sich die Aktie allerdings unauffällig.

