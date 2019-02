Blutiger Streit auf obersteirischem Lokalparkplatz - Drei Verletzte

Spielberg (APA) - Ein 26-Jähriger ist am Wochenende auf einem Parkplatz in der Obersteiermark mit einer zerbrochenen Bierflasche auf mehrere Männer losgegangen und hat drei von ihnen verletzt - einen davon schwer. Die Polizei schnappte den Verdächtigen. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Etwa zehn Personen waren in der Nacht auf Sonntag gegen 2.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lokals in Spielberg (Bezirk Murtal) aneinandergeraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten und plötzlich zerbrach der 26-jährige Iraker eine Bierflasche und ging auf seine Kontrahenten los. Drei Obersteirer im Alter von 19 bis 25 Jahren erlitten Verletzungen. Dank mehrere Zeugenaussagen wurde der mutmaßliche Angreifer ausgeforscht.