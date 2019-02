Eishockey: Achter Sieg in Serie für Philadelphia Flyers in NHL

Philadelphia (APA) - Die Philadelphia Flyers dürfen nach dem achten Sieg in Serie vom Play-off-Einzug in der National Hockey League (NHL) träumen. Nach dem 2:1 gegen die Vancouver Canucks fehlen dem Mitte Jänner noch aussichtslos zurückgelegenen Team von Michael Raffl nur noch fünf Punkte auf einen Platz in der K.o.-Phase. Raffl, der 11:27 Minuten Eiszeit bekam, gelang beim knappen Heimerfolg kein Scorerpunkt.

Die Arizona Coyotes mussten sich ohne den weiter wegen einer Gesichtsverletzung fehlenden Michael Grabner bei den Dallas Stars knapp 4:5 geschlagen geben.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Vancouver Canucks 2:1, Dallas Stars - Arizona Coyotes (ohne Grabner) 5:4, Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:1, New York Rangers - Los Angeles Kings 3:4 n.V.