Börse Tokio schließt uneinheitlich - Yahoo Japan im Fokus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Dienstag uneinheitlich geschlossen. In den Fokus rückten die Wertpapiere von Yahoo Japan, die an die Spitze des japanischen Leitindex Nikkei-225 kletterten. Der Leitindex gab selbst jedoch um 0,19 Prozent auf 20.844,45 Zähler nach.

Der Topix Index gewann dagegen 0,10 Prozent auf 1.582,88 Einheiten. 1.315 Kursgewinnern standen 716 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 72 Titel.

Die Papiere von Yahoo Japan gewannen am heutigen Handelstag mehr als neun Prozent. Zwar ging der Nettogewinn des Internetkonzerns um ein Drittel zurück im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres, jedoch dürften die langfristigen Ziele für 2024 Anleger überzeugt haben.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am heutigen Handelstag in Japan nicht veröffentlicht. Der japanische Yen wurde zum Dollar auf etwa dem gleichen Niveau gehandelt wie am Vorabend.

