Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel freundlich präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.011,92 Punkten nach 2.995,10 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 16,82 Punkten bzw. 0,56 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen notierten am Vormittag ebenfalls im grünen Bereich. Datenseitig standen am Vormittag Einkaufsmanagerindizes aus den Dienstleistungssektoren verschiedener Euroländer am Programm. Während die Zahlen aus Italien und Deutschland im Jänner die Erwartungen verfehlten, fielen die Werte für Spanien und Frankreich besser aus als erwartet. Der Index für den Dienstleistungssektor des gesamten Euroraums übertraf die Analystenprognosen ebenfalls leicht.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten die Aktien der voestalpine nach ihren deutlichen Vortagesverlusten zur Erholung an und stiegen um 1,79 Prozent auf 27,36 Euro. Zum Wochenauftakt waren die Titel des Linzer Stahlkonzerns um mehr als drei Prozent abgerutscht.

Ebenfalls im Spitzenfeld notierten die Bankaktien Raiffeisen (plus 1,90 Prozent auf 23,59 Euro) und Erste Group (plus 1,32 Prozent auf 31,41 Euro). Die Titel der BAWAG legten 0,70 Prozent auf 37,40 Euro zu.

Die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen im Frühhandel um 0,73 Prozent auf 69,20 Euro. Seit Anfang des Jahres haben die Titel bereits über 20 Prozent zugelegt. In einer ähnlichen Größenordnung ging es seit Jahresbeginn im ATX nur für FACC, s Immo und Verbund nach oben. Alle drei Titel lagen am Dienstag leicht im Plus: Die FACC-Aktien stiegen um 0,38 Prozent auf 16,00 Euro, die s-Immo-Titel gewannen 0,34 Prozent auf 17,46 Euro und die Verbund-Anteilsscheine legten 0,27 Prozent auf 44,72 Euro zu.

Im breiter gefassten ATX Prime sind die Papiere des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit im bisherigen Jahresverlauf um über 35 Prozent gestiegen. Am Vormittag gehörten sie nun aber mit einem Minus von gut einem Prozent auf 13,70 Euro zu den schwächeren Werten.

Der ATX Prime notierte bei 1.524,00 Zählern und damit um 0,49 Prozent oder 7,36 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und vier unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 262.184 (Vortag: 293.597) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,20 (8,39) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

