Ski-WM: Viele Speedfahrer warteten weiterhin auf wichtiges Gepäck

Aare (APA) - Ob das für (heute) 13.00 bis 14.00 Uhr angesetzte freie Befahren des Rennhanges der Speedfahrer vor dem Herren-Super-G am Mittwoch bei der WM in Aare stattfinden kann, ist noch unklar. „Das muss noch bestätigt werden, wenn/falls der Truck mit dem Gepäck ankommt“, teilte der Ski-Weltverband (FIS) mit.

Das erste, für den Dienstag angesetzte Abfahrtstraining der Herren wurde bereits am Montag abgesagt, weil wegen der vielfach schneefallbedingten, chaotischen Anreise viele Athleten und Betreuer den WM-Ort in Schweden erst mit Verspätung am Montag erreichten. Wichtiges Gepäck mit Material war noch nicht angekommen.