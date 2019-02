Europas Leitbörsen im Frühhandel fester

Frankfurt am Main (APA) - Die Börsen Europas sind am Dienstag höher in den Handel gestartet. Bewegt hatten die Märkte unter anderem frische Unternehmenszahlen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,79 Prozent bei 3.190,18 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg ebenfalls um 0,79 Prozent auf 11.264,70 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,84 Prozent auf 7.093,29 Einheiten.

Bei Betrachtung der Einzelwerte gewannen Titel von British Petroleum (BP) am Vormittag 3,8 Prozent. Der Gewinn des britischen Ölkonzerns sei um annähernd zwei Drittel gestiegen, gab das Unternehmen zu seinen Jahreszahlen 2018 bekannt.

Für die Aktien von Hannover Rück ging es dagegen leicht abwärts um 0,6 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern stieg 2018 nach vorläufigen Zahlen zwar um 9,5 Prozent, jedoch dürften Anleger nun ihre Gewinne mitnehmen, nachdem das Papier sich in den vergangenen Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickelt hatte. Erst Ende Jänner war ein neues Rekordhoch erreicht worden.

Unter den weiteren Konzernen, die am heutigen Handelstag ihre Bücher öffneten, befand sich auch die heimische ams. Die Aktien des Apple-Zulieferers sackten nach ihrer vorbörslichen Zahlenvorlage am Vormittagshandel um mehr als 12 Prozent ab, erholten sich jedoch von ihrem bisherigen Tagestief von minus 16,6 Prozent leicht. Der in der Schweiz börsennotierte steirische Sensor- und Chiphersteller erzielte im Geschäftsjahr 2018 zwar einen Rekordumsatz, das operative Ergebnis sank aber deutlich.

In Dänemark gewannen Pandora indes 12,6 Prozent. Der Schmuckhersteller überraschte seine Anleger mit starken Viertquartalszahlen.

Im weiteren Verlauf dürften Börsianer seitens Konjunkturdatenveröffentlichungen auf Zahlen aus den USA warten. Am Nachmittag könnte Übersee der Einkaufsmanagerindex des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes Impulse setzen. Die bereits veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes diesseits des Atlantiks dürften dagegen wenig ins Gewicht gefallen sein. Sie waren durchwachsen ausgefallen.

