Rätselraten um Motive angeblicher Zivilpolizisten in Oberösterreich

Steyregg (APA) - Nach einem Auftritt von zwei angeblichen Zivilpolizisten in Steyregg im Bezirk Urfahr-Umgebung herrscht bei der Polizei Rätselraten um die Motive des Duos. Eine 16-Jährige erstattete Anzeige, wonach sie von einem unbekannten Pärchen kontrolliert und danach heimgeschickt worden sei. Die oö. Polizei vermutet einen „schlechten Scherz“, es könnte aber auch mehr beabsichtigt gewesen sein.

Die 16-Jährige war laut Anzeige am Montag kurz nach Mitternacht auf der Straße unterwegs, als ein größeres weißes Auto neben ihr hielt, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Letztere habe sie angesprochen und sich als „Zivilpolizei“ vorgestellt. Sie habe der Jugendlichen mehrere Fragen gestellt, unter anderem was sie „kosten würde“, wo man hier gut essen könne, was sie hier mache, wo sie hingehen würde und wie alt sie sei. Dann habe sie von der 16-Jährigen einen Ausweis verlangt. Diese zeigte ihre e-card. Die Frau habe sich die Karte kurz angesehen, sie zurückgegeben und ihr aufgetragen, „schleunigst nach Hause“ zu gehen. Dann sei das Fahrzeug weggefahren.

Aus den Schilderungen des Mädchens lässt sich für die Ermittler keine Absicht der Unbekannten erkennen. Denn sie hätten die 16-Jährige weder aufgefordert mitzukommen, noch Geld beziehungsweise Strafe zu bezahlen. So könnte es einfach ein „schlechter Scherz“ gewesen sein, aber auch, dass das Duo vor weiteren Aktionen gestört wurde.