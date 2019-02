Venezuela-Krise - Moskau fordert Dialog zwischen Maduro und Guaidó

Caracas/Moskau/Duschanbe (APA/Reuters/dpa) - Nach Ansicht des russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow kann die Staatskrise in Venezuela noch im Dialog zwischen Regierung und Opposition gelöst werden. Nur so könne die Krise überwunden werden, sagte Außenminister Lawrow am Dienstag der Nachrichtenagentur RIA. „Andernfalls wird es einfach nur denselben Machtwechsel geben, den der Westen schon mehrfach vollzogen hat.“

Russland bewertet die Lage in Venezuela nach der Anerkennung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó durch viele europäische Staaten als alarmierend. „Wenn sie einfach aus dem Ausland erklären, dass es jetzt einen neuen amtierenden Präsidenten in Venezuela gibt, das übersteigt jede Vorstellung“, so Lawrow am Dienstag vor Studenten der Universität Duschanbe in der Hauptstadt von Tadschikistan. Das Prinzip, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen, sei eklatant verletzt worden.

Russland steht als eines der wenigen Länder an der Seite von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Regierung. Der Kreml hatte dem Politiker des ölreichen Landes mehrfach Unterstützung zugesichert. Die russische Ölindustrie verfolgt Interessen in dem Land.

Die USA, viele Staaten in Lateinamerika und zahlreiche europäische Länder haben Guaidó mittlerweile als legitimen Übergangspräsidenten anerkannt. Maduro war 2018 in umstrittenen und von der Opposition weitgehend boykottierten Wahlen im Amt bestätigt worden. Im Jänner begann seine zweite Amtszeit.