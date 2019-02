Zwei albanische Bären fanden neues Zuhause in Schweizer Alpen

Arosa/Wien (APA) - Die zwei letzten albanischen Restaurant-Bären sind Anfang Februar in das Arosa Bärenland übersiedelt. Die winterlichen Verhältnisse in der Schweiz forderten das Team: Die 13-jährigen Tiere wurden mit der Gondel zur Mittelstation gebracht, für die letzten Meter kam eine Pistenraupe zum Einsatz, die speziell für den Transport umgebaut wurde, so Carsten Hertwig von Vier Pfoten am Dienstag.

Die Bären hatten ihr bisheriges Leben in einem privaten Mini-Zoo eines Lokals verbracht. Das rund 60 Quadratmeter große Gehege, in dem die beiden lebten, wurde sogleich zerstört. Der Restaurantbesitzer will wegen der nicht artgemäßen Bedingungen keine Tiere mehr halten.

Nach ihrer Ankunft erhielten die Neuankömmlinge auch ihre Namen: Meimo und Amelia leisten dem ehemaligen serbischen Zirkusbär Napa nun Gesellschaft in den schneebedeckten Schweizer Alpen. Das neue Zuhause scheint den beiden auf den ersten Blick zu gefallen. Sie erkundeten interessiert die Umgebung und haben es sich nach der abenteuerlichen Reise bereits gemütlich gemacht.