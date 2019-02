Brexit - Regner sieht Ausweg nur in zweitem Referendum

Brüssel (APA) - Die SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner sieht einen Ausweg in der chaotischen Brexit-Entwicklung nur in einem zweiten Referendum. „Die Menschen müssen noch einmal entscheiden dürfen, denn erst jetzt sind die Folgen des Austritts wirklich absehbar“, sagte Regner am Dienstag in Brüssel.

Die Verlierer seien am Ende die Beschäftigten und die jungen Menschen. „Für sie müssen wir das Wohlstandsversprechen Europas erneuern. Theresa May muss endlich verstehen, dass es nicht um die Tories und die konservative Partei geht, sondern um die Zukunft von Großbritannien“, unterstrich Regner.