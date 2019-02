Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Frühhandel im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Dienstagvormittag gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,54 Prozent höher bei 62,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag stand er zuletzt bei 62,51 Dollar.

Dass die Ölpreise am Vortag unter Druck geraten waren, ist nach Ansicht der Analysten der Commerzbank „erstaunlich“. Dass zahlreiche europäische Staaten am Montag den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Interimspräsidenten des Landes anerkannt haben, deute darauf hin, dass sie sich den US-Ölsanktionen gegen Venezuela anschließen dürften.

Unterdessen habe es aus Russland widersprüchliche Meldungen zur Ölpoduktion gegeben, heißt es im aktuellen Tageskommentar der Commerzbank weiter. Der Energieminister des Landes hatte einen stärkeren Rückgang der Ölproduktion vermeldet als das Ministerium am Wochenende zuvor, was auf unterschiedliche Umrechnungsfaktoren von Tonnen in Barrel zurückzuführen sein könnte. Dies eröffne Russland einiges an Spielraum, die eigene Produktion höher oder niedriger einzuschätzen, erschwere aber die Beurteilung der vollzogenen Produktionskürzungen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 62,32 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,93 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich geringfügig leichter. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.311,12 Dollar (nach 1.311,67 Dollar am Montag) gehandelt.