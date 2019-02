Tschechien schafft Maut-Klebevignetten ab 2021 ab

Prag (APA) - Ab 2021 wird es in Tschechien keine Papier-Pkw-Vignetten mehr geben, die Pkw-Maut wird dann nur noch elektronisch per Handy-App oder im Internet bezahlt. Die Regierung habe beschlossen, eine entsprechende Gesetzesvorlage im Parlament einzubringen, berichteten tschechische Medien am Dienstag. Man verspreche sich von der Umstellung höhere Einnahmen und niedrigere Kosten.

Die Mautzahlungen werden an Autokennzeichen gebunden sein, die Überwachung soll mit Hilfe von Kameras erfolgen. Das Verkehrsministerium geht davon aus, dass die Einnahmen aus der Pkw-Maut jährlich um 220 Mio. Kronen (8,6 Mio. Euro) höher ausfallen könnten als bisher, die Kosten sollen um bis zu 120 Mio. Kronen sinken. 2017 hatte der Staat über 5 Mrd. Kronen an Pkw-Maut eingenommen.

Laut Verkehrsminister Daniel Tok wird es das neue System ermöglichen, die Pkw-Maut auch nur für einzelne Regionen einzuheben. Dies wäre für die Autofahrer billiger als eine pauschale Zahlung für ganz Tschechien.