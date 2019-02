Strabag baut an tschechischer Autobahn

Wien/Prag (APA) - Der österreichische Baukonzern Strabag errichtet im Rahmen eines Konsortiums einen Teilabschnitt der tschechischen Autobahn D35. Der gesamte Auftragswert liegt bei rund 3,38 Mrd. Kronen (rund 132 Mio. Euro), wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die D35 gehört zur Nordroute zwischen Böhmen und Mähren und soll als Alternative zur Autobahn D1 dienen.

Die Arbeiten an der vierspurigen, 12,6 Kilometer langen Verbindung zwischen Opatovice und Casy sollen voraussichtlich im kommenden Frühjahr aufgenommen werden und etwas mehr als dreieinhalb Jahre dauern. Der Auftrag umfasst auch 25 Brückenbauwerke, unter anderem eine 1.060 Meter lange Überquerung der Elbe.

Das Baukonsortium steht unter der Führung der Konzerntochter Strabag a.s. (42 Prozent) und besteht weiters aus den Baufirmen M-SILNICE a.s. und SMP CZ a.s.

