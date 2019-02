Fußball: ManCity peilt in vorgezogener Partie Ligaspitze-Rückkehr an

Liverpool (APA/Reuters) - Manchester City hat durch den neuerlichen Ausrutscher von Liverpool am Mittwoch die Chance, zumindest vorübergehend wieder einmal die Spitzenposition in der englischen Fußball-Premier-League zu übernehmen. Der Titelverteidiger gastiert in einem vorgezogenen Spiel der 27. Runde im Goodison Park bei Everton und würde bei einem Erfolg an den dann punktgleichen „Reds“ vorbeiziehen.

Nach dem 15. Spieltag waren die „Citizens“ zuletzt nach einer ganzen Runde ganz oben gestanden. „Wir haben zwei schwierige Spiele gegen Everton und Chelsea, die wir gewinnen möchten. Wenn uns das nicht gelingt, beginnt es im Kampf um die Premier League schwierig zu werden“, sagte Offensivspieler Bernardo Silva. Chelsea ist am Sonntag bei ManCity zu Gast.

Die „Citizens“ tankten dafür mit dem 3:1-Heimsieg gegen Arsenal Selbstvertrauen und machten dabei auch die 1:2-Niederlage zuvor bei Newcastle vergessen. „Wir wissen aber, dass wir uns noch steigern müssen, wir spielen manchmal noch nicht so, wie wir es gerne hätten“, erläuterte der 24-jährige Portugiese. Sehr wohl nach Maß lief es zuletzt für Stürmer Sergio Aguero, der drei seiner 20 Pflichtspiel-Saisontore gegen Arsenal erzielte. „Es ist wichtig zu treffen und zu gewinnen“, betonte der Argentinier. Bei Everton erwartet er harte Gegenwehr. „Es ist wird ganz schwierig“, meinte Aguero.

Rang eins wäre die Belohnung für einen Sieg. „Ich würde es bevorzugen, in der Position von Liverpool zu sein“, betonte City-Coach Josep Guardiola. Druck habe vor allem der Verfolger. „Jeder Punkteverlust macht die Sache schwieriger“, weiß der Spanier. Die „Reds“ ließen zwei Zähler durch das 1:1-Remis am Montagabend bei West Ham United, wo ÖFB-Star Marko Arnautovic verletzt fehlte, liegen. „Sie haben gut verteidigt, haben Qualität. Ich weiß nicht, warum sie nicht mehr Punkte haben“, lobte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp den Gegner.

Es war das zweite 1:1 in Folge für den Leader nach dem Heim-Unentschieden gegen Leicester City, nur zwei der jüngsten sechs Pflichtspiele endeten mit einem Sieg. „Wir haben 62 Punkte, erst ein Ligaspiel verloren, das ist sehr positiv. Alles ist gut“, betonte Klopp. Am Samstag steht für sein Team das Heimspiel gegen Bournemouth an. Liverpool kann dann also im Duell mit ManCity vorlegen.