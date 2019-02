Prozess nach tödlichen Messerstichen auf Mutter in der Obersteiermark

Leoben/St. Peter-Freienstein (APA) - Am Freitag wird gegen einen Steirer verhandelt, der im Mai 2018 seine 50-jährige Mutter erstochen haben soll. Es geht allerdings nicht um Mord, da der Mann laut einem psychiatrischen Gutachten zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden.

Die Frau war am 10. Mai in den Morgenstunden blutüberströmt von ihrem 39-jährigen Lebensgefährten gefunden worden, als er nach seiner Nachtschicht ins gemeinsame Haus in St. Peter-Freienstein zurückgekehrt war. Nur drei Stunden davor war der damals 31-jährige Sohn des Opfers nur mit Unterhose bekleidet in Leoben aufgegriffen worden. Er bat darum, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Er kam in das LKH Graz II Standort Süd-West, die ehemalige Landesnervenklinik Sigmund Freud (LSF), wo er kurze Zeit nach der Bluttat festgenommen wurde. Er gestand die Stiche mit einem Küchenmesser. Das Motiv war aber zunächst unklar.

Später erklärte er den Ermittlern, dass es offenbar Streit „um Kleinigkeiten“ gegeben hatte, der eskalierte. Er habe in der Folge in eine Lade gegriffen, ein Küchenmesser herausgenommen und auf seine Mutter eingestochen. Wie die Obduktion ergab, hatte die Frau massive Stiche in den Oberkörper, den Rücken und das Gesicht erlitten. Bei der Tatrekonstruktion zeigte er den Ermittlern, wo er ungefähr die Tatwaffe weggeworfen hatte. In einer Wiese rund 150 Meter vom Haus entfernt wurde sie schließlich gefunden. Es handelt sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern.

Laut einem Gutachten, aus dem das Landesgericht Leoben zitierte, hatte der 31-Jährige „unter dem Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes, der auf einer geistigen und seelischen Abartigkeit höheren Grades, nämlich einer paranoiden Schizophrenie beruht,“ zugestochen. Insgesamt wurden mehr als 30 Stiche gezählt. Bei der Verhandlung am Freitag sollen der Steirer sowie neun Zeugen und der Gutachter gehört werden. Mit einem Urteil der Geschworenen wird noch am selben Tag gerechnet.