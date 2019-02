Wien (APA) - Die Taxler und Mietwagenfahrer brauchen nicht nur beim Stau viel Geduld, auch bei ihrer Entlohnung geht nur langsam etwas weiter. Erst mit Dezember 2020 werden sie einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto verdienen, also gut 1.200 Euro netto. Seit Februar 2019 erhalten sie 1.285 Euro brutto, ein Plus von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Gewerkschaft vida am Dienstag in einer Aussendung.

