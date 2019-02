Landessportzentrum Steiermark soll neu strukturiert werden

Graz (APA) - Der steirische Landesrechnungshof hat in einem am Dienstag veröffentlichen Bericht die Finanzierung des Landessportzentrums kritisiert. Umfangreiche Personal- und Sachsubventionen seitens des Landes waren bisher für den Betrieb nötig. Sportlandesrat Anton Lang (SPÖ) will das am Rande des Grazer Stadtparks gelegene Zentrum strukturell auf neue Beine stellen. Eine Potenzialanalyse sei in Arbeit.

Die Landessportorganisation (LSO) Steiermark betreibt das Sportzentrum, verfügt aber über kein eigenes Personal - dieses wird laut dem Landesrechnungshof vielmehr durch die Landesverwaltung gestellt. Für den Betrieb gewähre das Land Steiermark Leistungen im Wert von einer halben Million Euro jährlich, für die weder Ziele noch ein zeitliches Limit fixiert seien. Dadurch bestehe für die LSO kaum Anreiz für eine wirtschaftliche Betriebsführung des Landessportzentrums, bemängelten die Prüfer.

Ein Rechenbeispiel verdeutliche diese „Schieflage“: Während die LSO etwa 40 Euro pro Öffnungsstunde des Landessportzentrums für sich lukriert, muss das Land für Personal- und Sachausgaben sowie Investitionen je Öffnungsstunde 137 Euro zuschießen. Die vom Land getragenen Mietausgaben stünden in einem deutlichen Missverhältnis zu den Einnahmen aus der Weitervermietung.

Der Rechnungshof empfahl daher eine Reform, indem die LSO ein aufgabenbezogenes und verursachergerechtes Budget erstellt und sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Diese seien Beratung und Unterstützung der Landesregierung in Sportangelegenheiten und die Interessenvertretung ihrer Mitglieder. Der Betrieb eines Sportzentrums falle jedenfalls nicht darunter.

Kritisch sahen die Prüfer überdies die Besetzung des Landessportrates als oberstes Organ der LSO. Es handelt sich um den für Sportangelegenheiten zuständigen Landesrat Lang. Damit sei er einerseits Berater als Mitglied des Landessportrates und zugleich auch Beratungsempfänger in seiner Rolle als Regierungsmitglied. Eine klare Aufgabentrennung wurde eingemahnt.

Während FPÖ und Grüne eine Aufklärung und rasche Maßnahmen forderten, erklärte Landesrat Lang, dass bereits seit Juni 2017 zusammen mit einer externen Beraterfirma an einer gesamtwirtschaftliche Potenzialanalyse des Landessportzentrums gearbeitet werde. „Ich wünsche mir eine wirtschaftlich gut geführte Struktur und ein zukunftsfittes Auftreten. Die Erkenntnisse des Rechnungshofes wurden von unserer Seite abgewartet, um die darin enthaltenen Empfehlungen mit jenen der Firma Deloitte in Einklang zu bringen“, sagte Lang. Noch 2019 sei eine strategische Zukunftsentscheidung bezüglich des Landessportzentrums vorgesehen. Gespräche mit potenziellen neuen Betriebspartnern würden schon geführt, um die Sportstätte wirtschaftlich erfolgreicher und flexibler hinsichtlich des Personalaufwands zu gestalten. Außerdem will Lang das Zentrum auch am Wochenende öffnen und für alle nutzbar zu machen.

In punkto Aufgabentrennung hieß es auf APA-Nachfrage: „Das ressortzuständige Landesregierungsmitglied ist seit der Installierung in den 1980er-Jahren und auch laut Paragraf 6 des erst im Jahr 2015 einstimmig vom Landtag neu beschossenen Sportgesetzes stets Mitglied im höchsten Gremium der LSO gewesen. Mit der Evaluierung des Landessportgesetzes wird innerhalb des heurigen Jahres begonnen, dabei wird auch dieser Punkt behandelt.“