Frauenleiche in Wiener Wohnung - Warten auf Obduktion

Wien (APA) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wiener Wohnung warten die Ermittler auf die Ergebnisse von Obduktion und toxikologischem Gutachten. Das wird laut Polizei allerdings einige Tage in Anspruch nehmen. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt, es könnte sich ebenso um eine natürliche Todesursache handeln, wie auch um Fremdverschulden.

Die Leiche der 39-Jährigen ist Sonntagabend in ihrer Wohnung in der Veitingergasse in Hietzing entdeckt worden. Da die Tür versperrt, allerdings das Fenster trotz kalter Temperaturen geöffnet war, wurde der Todesfall von der Polizei als „bedenklich“ eingestuft worden. Die Frau lag mehrere Tage tot in den Räumlichkeiten.