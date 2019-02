Drogenberatung in Kärnten wird aufgestockt

Klagenfurt (APA) - Die ambulante Drogenberatung in Kärnten soll aufgestockt werden. Aktuell können 1.600 Betroffene im Land betreut werden, geografisch konzentriert sich das Angebot auf den Zentralraum . Im Laufe des Jahres werden weitere Beratungsstellen in den Bezirken Feldkirchen und Wolfsberg dazukommen, so der Plan, den Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten präsentierte.

Mit den neuen Beratungsstellen sollen auch Ressourcen dorthin verschoben werden, die Beratung in Villach möchte man ebenfalls erweitern. In Summe sollen rund 400 Therapieplätze hinzukommen. Geht es nach Prettner, sollen Substitutionstherapien künftig auch von mehr Hausärzten verschrieben werden können, bisher seien hier nur wenige tätig. Eine bessere Beratung von Betroffenen könnte auch eine allgemeine medizinische Hotline bringen, die Ende des Jahres auch in Kärnten zur Verfügung stehen soll. In anderen Bundesländern gibt es diese bereits.