VW will schwedische Fonds als Traton-Ankerinvestoren - Insider

Wolfsburg (APA/Reuters) - Der deutsche Autohersteller Volkswagen (VW) umgarnt Finanzkreisen zufolge schwedische Großinvestoren, um den geplanten Börsengang der Nutzfahrzeug-Tochter Traton abzusichern. Der Wolfsburger Konzern sei in Gesprächen mit den Fonds F, AP Fund 1 und 4, Folksam und der börsennotierten Investor AB, sagte mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Einer oder mehrere dieser Anleger könnten als Ankerinvestoren Traton-Anteile für jeweils 150 bis 300 Millionen Euro zeichnen. Börsenkandidaten nehmen gerne Ankerinvestoren an Bord, die einen Teil des Emissionserlöses im Voraus garantieren und damit Vertrauen bei anderen Investoren schaffen sollen.

Hinter Investor AB steht die Industriellenfamilie Wallenberg, die in der Vergangenheit bereits am schwedischen Lkw-Hersteller Scania beteiligt war, der mit der deutschen MAN zu Traton vereinigt wurde. Reuters hatte berichtet, dass VW den Börsengang der Tochter noch vor Ostern anpeilt und dabei einen Erlös von 5 bis 6 Mrd. Euro ins Visier nimmt. Um schwedische Investoren an Bord zu holen, soll Traton nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Stockholm gelistet werden. Einer der Insider sagte, die schwedischen Investoren seien begierig nach Traton-Aktien, weil sie erwarteten, dass das Unternehmen künftig eine wichtige Rolle im Stockholmer Börsenindex spielen werde.

Die genannten Fonds, Volkswagen und Traton waren zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

~ ISIN DE0007664039 WEB http://www.volkswagenag.com ~ APA242 2019-02-05/12:46