Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am späten Vormittag mit etwas schwächerer Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeiten gab es leichte Kursrückgänge zu beobachten.

Datenseitig zeichnen die Erwartungen von Unternehmen ein eingetrübtes Bild für die Eurozone. Sie wirkten sich allerdings nicht merklich auf den Handel aus.

Der am Vormittag veröffentlichte Einkaufsmanager-Index für die Industrie und die Dienstleister fiel im Jänner leicht um 0,1 Punkte auf 51,0 Zähler. Das ist der schlechteste Wert seit fünfeinhalb Jahren. In Deutschland hingegen stieg der Indikator um 0,5 auf 52,1 Punkte. Der Servicesektor legte dabei erstmals binnen vier Monaten wieder zu.

Am Nachmittag könnten US-Daten weitere Impulse liefern: Der ISM-Index des nicht verarbeitenden Gewerbes steht unter gemischten Vorzeichen. Die Analysten der Helaba schließen einen Rückgang des Indikators nicht aus, denn der Regierungsstillstand dürfte dem Verbrauchervertrauen in den USA zugesetzt haben.

Heute um 12:10 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,06 um 22 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,28. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,64, das Tagestief bei 164,99. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 65 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 231.333 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,27 (zuletzt: 1,25) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,41 (0,40) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,20) Prozent und die zweijährige lag bei -0,45 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (18) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (2) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 103,00 103,05 1,27 45 106,08 Bund 28/01 10 0,75 100,84 101,01 0,41 32 103,23 Bund 23/03 5 0,00 105,46 105,78 -0,19 18 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,25 106,42 -0,45 4 106,4 ~