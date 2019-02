Insider: Trump-Rede befasst sich zur Hälfte mit Außenpolitik

Washington (APA/Reuters) - Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation wird sich Insidern zufolge etwa zur Hälfte mit der Außenpolitik beschäftigen. Unter anderem werde Trump vor dem Kongress den geplanten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan ansprechen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Dienstag zu den Inhalten der Rede, die Trump am Abend (21.00 Uhr Ostküstenzeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) halten will.

Erwartet wurde zudem, dass Trump erneut für Geld für den Bau der umstrittenen Mauer an der Grenze zu Mexiko werben wird. Die Demokraten lehnen das Milliarden-Projekt ab. Sie halten im Repräsentantenhaus die Mehrheit, der Kongresskammer, in der Trump seine Rede halten soll. Millionen Menschen dürften die Ansprache am Fernseher verfolgen.