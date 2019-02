Einzelhandel in der Eurozone im Dezember gesunken

Luxemburg/Wien (APA) - Das Absatzvolumen des Einzelhandels in der Eurozone ist im Dezember 2018 gesunken. Gegenüber dem Vormonat ging es in der Eurozone um 1,6 Prozent und in der EU-28 um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Im November konnte man noch einen Zuwachs von 0,8 Prozent (Eurozone) bzw. 1,0 Prozent (EU-28) verzeichnen.

Deutschland gehörte im Dezember 2018 zu den Euro-Staaten mit den stärksten Rückgängen (-4,3 Prozent). Ein Anstieg wurde dagegen in Österreich registriert: Das saisonbereinigte Plus betrug im Dezember 0,7 Prozent zum Vormonat. Im November 2018 gab es hierzulande noch einen Rückgang von 0,5 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat, also dem Dezember 2017, gab es in Österreich im Dezember 2018 eine Steigerung von 2,2 Prozent. Das lag über dem Durchschnitt des Euroraums (+0,8 Prozent) und der 28 Staaten der Europäischen Union (+1,2 Prozent). Zuwächse wurden in der EU vor allem im Bereich des Versand- und Internethandels sowie dem Absatz von Motorenkraftstoffen (Tankstellen) verzeichnet. Rückläufig war der Absatz bei Textilien, Bekleidung und Schuhen.

Das durchschnittliche Einzelhandelsvolumen für das Jahr 2018 nahm gegenüber 2017 im Euroraum um 1,4 Prozent und in der EU-28 um 2,0 Prozent zu.