Venezuela-Krise - EU will „humanitäres Büro“ in Caracas eröffnen

Caracas/Brüssel (APA) - Die EU will ein „humanitäres Büro“ in Caracas für Hilfsleistungen in Venezuela einrichten. Wie die EU-Kommission in Brüssel ferner mitteilte, bewilligte sie am Dienstag weitere humanitäre Hilfe für das südamerikanische Krisenland in Höhe von fünf Millionen Euro.

Mit dem Geld sollen Medikamente und medizinische Versorgung sowie Zugang zu Trinkwasser und Bildung finanziert werden. Nach Angaben der EU-Kommission hat die EU im Vorjahr Venezuela mit humanitärer Hilfe im Umfang von 34 Millionen Euro unterstützt.