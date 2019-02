Erstmals Mode von Transgender-Designerin bei New Yorker Fashion Week

New York (APA/AFP) - Bei der New Yorker Fashion Week hat die Modeschöpferin Pierre Davis als erste Transgender-Designerin ihre Mode präsentiert. Sie wolle den Menschen zeigen, „dass sich nicht alles nur um die Ästhetik und den Kommerz dreht“, sagte die junge Modemacherin, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, nun aber als Frau lebt, in einem Interview mit der US-Modegewerkschaft CFDA.

Es sei auch „eine Frage der Menschlichkeit“, sicher zu gehen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Identität „das Recht auf eine Chance“ hätten, fügte Davis hinzu. Sie entwirft daher geschlechtsneutrale Mode.

Auf der New Yorker Fashion Week laufen bereits seit einigen Jahren Transgender-Models über die Laufstege. Der Designer Marco Morante ging im vergangenen September noch weiter und suchte nur Transgender-Models für seine Show aus. Mit Pierre Davis vom Modehaus No Sesso ist nun die erste Transgender-Designerin auf der New Yorker Fashion Week präsent. Transgender sind Menschen, die sich im falschen Körper geboren fühlen oder sich selbst keinem eindeutigen Geschlecht zuordnen.