Fußball: Bayern im Cup bei Hertha gefordert: „Wird harter Kampf“

Berlin/München (APA) - In der Liga nicht auf Kurs, im Cup vor einer harten Probe: Für Bayern München steht am Mittwoch (20.45 Uhr) im Achtelfinale bei Liga-Konkurrent Hertha BSC viel auf dem Spiel. Nach der 1:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen am Samstag in der Meisterschaft erwartet Bayern-Coach Niko Kovac eine Steigerung. „Es gibt nur einen Plan, und der heißt, morgen das Spiel zu gewinnen“, betonte der 47-Jährige.

Sollte das nicht gelingen wäre eines der Saisonziele frühzeitig verpasst. In der Liga schaut es mit sieben Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund samt Rückfall auf Rang drei hinter den Neo-Zweiten Borussia Mönchengladbach auch nicht rosig aus. „Wir geben die Bundesliga aber sicher nicht auf“, sagte der Kroate. Sein voller Fokus ist trotzdem auf das Duell mit der Hertha, das der schon zuletzt fehlende Tormann Manuel Neuer wegen einer Daumenverletzung verpassen könnte, gerichtet. „Das Spiel morgen ist das Wichtigste, ich kann nicht daran denken, was danach oder in zwei Wochen ist“, bekräftigte Kovac. Am 19. Februar wartet das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Liverpool.

Bis dorthin wollen die Münchner, bei denen David Alaba links in der Abwehr einen Stammplatz hat, so viel Selbstvertrauen wie möglich tanken. „Wir müssen alle gemeinsam angreifen und verteidigen, kompakter auftreten, die Fehler einfach abstellen und unsere Chancen eher nützen“, gab Kovac die Marschroute vor. Der Gegner ist ein unangenehmer. Die Hertha ist gegen den Rekordmeister vier Partien ungeschlagen, zu Hause gab es dreimal in Folge keine Niederlage. In der laufenden Saison setzten sich die Berliner mit 2:0 durch.

„Es wird ein harter Kampf, ich hoffe mit einem guten Ende für uns“, sagte Kovac. Für ihn ist es eine besondere Partie, ist er doch ein gebürtiger Berliner. Dort will er auch im Cup-Finale antreten. „Ich war mit Eintracht Frankfurt zweimal in Folge im Endspiel, jetzt will ich es persönlich ein drittes Mal schaffen“, erläuterte der Bayern-Trainer.

Da haben die Berliner samt ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, der in allen 22 Pflichtspielen durchspielte, etwas dagegen. „Falls wir nicht unser Limit erreichen, wird es schwierig, aber wenn wir als Mannschaft gut zusammenarbeiten, werden wir unsere Möglichkeiten bekommen“, meinte Hertha-Coach Pal Dardai. Eine tragende Rolle beim Liganeunten soll Vedad Ibisevic spielen, der der Partie entgegenfiebert. „Wir haben ein Flutlichtspiel gegen die Bayern, eine der Top-Mannschaften Europas: Was gibt es Schöneres? Das ist wie ein kleines Finale für uns“, meinte der Hertha-Kapitän.

Schalke 04 empfängt ohne Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf Fortuna Düsseldorf, wo Kevin Stöger und Markus Suttner auf Einsatzminuten hoffen dürfen. In einem weiteren Bundesligaduell messen sich RB Leipzig (Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker) und der VfL Wolfsburg. Der FC Augsburg bekommt es auswärts mit Zweitligist Holstein Kiel zu tun. Kevin Danso, Michael Gregoritsch und Georg Teigl treffen dabei auf Kiels Mathias Honsak.