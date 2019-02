Österreichischer Alpenverein verzeichnete neuen Mitgliederrekord

Wien (APA) - Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat mit Stichtag 31. Dezember 2018 einen neuen Mitgliederrekord verzeichnet - insgesamt 573.178 Personen. 28.000 neue Mitglieder gab es damit im Vorjahr. Die meisten davon zählte der Alpenverein in Wien mit 136.058 Personen, was fast ein Viertel aller Mitglieder österreichweit ausmacht. Insbesondere in Städten wurde 2018 ein großer Zuwachs verzeichnet.

Insgesamt stieg die Zahl der Mitglieder im Vorjahr um 5,2 Prozent an. „Die Leute wollen in die Natur, sie sehnen sich nach Natur, Ruhe und Ursprünglichkeit“, erklärte Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. „Diese tiefe Sehnsucht nach ‚draußen‘ zu stillen, hat sich der Alpenverein zum Auftrag gemacht“, sagte Ermacora. Der Alpenverein fördere Bergsport und ergänzt sanften Tourismus. Hütten und Wege werden der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Doch der Grad zwischen „Ursprünglichkeit und Schönheit der Bergwelt zu bewahren“ und „Bergsport fördern“ sei ein schmaler, betonte Ermacora.

Der Alpenverein jedenfalls sei ein „Verein der Superlative“, der „fast nur von ehrenamtlichen Vereinsfunktionären getragen wird“. Rund 22.000 Freiwillige gibt es, diese leisten rund „1,47 Millionen Arbeitstunden“. Bezahlt würde dies „33,78 Millionen Euro Lohnkosten“ ergeben, erläuterte Ermacora. Ein Blick auf die ÖAV-Statistik enthüllt, dass das Durchschnittsalter im Alpenverein bei 42,8 Jahren liegt und damit etwa jenem der Gesamtbevölkerung entspricht. 29 Prozent sind jünger als 30 Jahre. „Damit sind wir die größte Jugendorganisation Österreichs“, sagte Ermacora. Der Frauenanteil steigt kontinuierlich und lag zum Stichtag bei 44,3 Prozent. Das jüngste Mitglied war bei seinem Beitritt 14 Tage alt, das älteste - eine Frau in Wien - zum Stichtag 105 Jahre.

2008 gab es in Österreich noch 359.000 Mitglieder, binnen zehn Jahren kamen rund 214.000 Personen hinzu. Die meisten ÖAV-Mitglieder gibt es in Wien, gefolgt von Tirol. 114.798 Personen wurden dort zum Stichtag verzeichnet, wo es mit rund 15 Prozent aller Tiroler den höchsten Anteil an Alpenvereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt. Auf Platz drei im Ranking lag Oberösterreich mit 72.511 Personen. Die wenigsten Mitglieder gab es mit 2.857 im Burgenland. Organisiert ist der Alpenverein in insgesamt 197 Sektionen. Betreut werden 132 Hütten, womit der Alpenverein mit „14.000 Schlafplätzen der größte Beherbergungsbetrieb Österreichs ist“, sagte Ermacora.

Vor allem im urbanen Bereich war der Zulauf im Vorjahr enorm, mehr als 9.000 Wiener traten dem Alpenverein bei. In der Bundeshauptstadt wurde der Alpenverein vor über 150 Jahren auch gegründet und „ist daher seit jeher auch in den Städten verwurzelt“, erklärte Ermacora. Die Verbindung Stadt-Berge sei kein Widerspruch, hieß es bei der Pressekonferenz am Dienstag. Der ÖAV bietet vielfältige Touren- und Ausbildungsangebote, er betreut 26.000 Kilometer Wegenetz. Außerdem engagiert er sich mit Nachdruck für die Nutzung und Stärkung öffentlicher Verkehrsmittel, um in die Natur zu gelangen. Aber auch in den Stadtzentren gibt es immer mehr Möglichkeiten, Bergsport auszuüben. So betreut der ÖAV mehr als 150 künstliche Kletteranlagen und Kletterhallen in ganz Österreich.

Viele Menschen bleiben auch nach ihrer aktiven Bergzeit Alpenvereinsmitglieder, sagte Friedrich Macher, Vorsitzender des Alpenvereins Austria. Seien anfänglich materielle Komponenten wie etwa der weltweite Versicherungsschutz das Motiv, liege dies später oftmals in den Werten des ÖAV begründet. „In der Gemeinschaft, dem Eintreten für Natur- und Umweltschutz, der Alpenverein wird wahrgenommen als Anwalt der Berge“, erläuterte Macher.

Für Dieter Holzweber, Vorsitzender des Alpenverein-Gebirgvereins, gibt es noch enormes Potenzial neuer Mitglieder nach oben, eine Million Personen nannte er als Ziel. Faktoren dafür sind unter anderem Bevölkerungszuwachs, Wandel der Mobilität, das Streben der Menschen nach einer Work-Life-Balance sowie die Professionalisierung der Alpenvereins-Sektionen. Insbesondere in Großstädten wie Wien gebe es auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die in die Natur wollen. Einer der Schwerpunkte für die Zukunft sei beispielsweise, dass der ÖAV sich für Nachhaltigkeit und Naturschutz einsetzt und „Menschen zu einem sauberen Verhalten in der Natur“ erzogen werden sollen.

Eine Standard-Alpenverein-Mitgliedschaft kostet 57 Euro pro Jahr, dazu gibt es zahlreiche Ermäßigungen für Kinder, Jugendliche und Senioren. Neben der weltweit gültigen Bergekosten- und Rückholversicherung erhalten Mitglieder auch Ermäßigungen auf mehr als 1.700 Schutzhütten in ganz Europa und ein umfangreiches Freizeit-, Ausbildungs- und Aktivprogramm. Der Alpenverein motiviert Menschen zur Ausübung verschiedener Bergsportarten wie Wandern, Bergsteigen, Klettern, Skitouren, Mountainbiken und bildet sie dafür aus.