Ski-WM: Shiffrin gewann Super-G - Debakel für ÖSV-Damen

Aare (APA) - US-Skistar Mikaela Shiffrin hat am Dienstag zum Auftakt der WM in Aare in einer äußerst knappen Entscheidung Gold im Super-G geholt. Für das ÖSV-Team um Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer setzte es ohne Top-Ten-Platz ein Debakel. Shiffrin gewann 0,02 Sekunden vor der Italienerin Sofia Goggia ihren ersten Speed-Titel. Bronze ging nur 0,05 Sekunden zurück an die Schweizerin Corinne Suter.

Schmidhofer rangierte nach 30 Läuferinnen mit 0,69 Sekunden Rückstand lediglich an elfter Stelle. Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer lagen noch weiter zurück. Stephanie Venier und Christina Ager schieden aus. Lindsey Vonn kam schwer zu Sturz, die US-Amerikanerin blieb aber offenbar von weiteren Verletzungen verschont. Am Mittwoch folgt in Schweden der Super-G der Herren.