Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag im Kassahandel gefallen. Die Umlaufrendite stieg von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,06 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Marktteilnehmer sprachen von einer geringeren Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren, zu denen Bundesanleihen zählen. Ausschlaggebend sei die höhere Nachfrage nach riskanteren Anlagen wie Aktien gewesen. Der Einfluss von Konjunkturdaten hielt sich dagegen in Grenzen. Die finale Schätzung der Einkaufsmanagerindizes für Jänner bestätigte den konjunkturellen Abwärtstrend in der Eurozone. Besonders düster stellt sich die Wirtschaftslage in Italien dar.

Im Nachmittagshandel richtet sich die Aufmerksamkeit auf amerikanische Konjunkturdaten. Das Institut ISM veröffentlicht seinen Stimmungsindikator für den Dienstleistungssektor. Erwartet wird eine Eintrübung, allerdings von hohem Niveau aus. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) wird US-Präsident Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation halten, die aufgrund des Verwaltungsstillstands verschoben wurde