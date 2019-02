Steirer bei Waggon-Verschrotten überrollt - lebensgefährlich verletzt

Knittelfeld (APA) - Ein 26-jähriger Obersteirer ist am Dienstag bei Verschrottungsarbeiten beim Bahnhof Knittelfeld von einem Eisenbahnwaggon überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Kollege leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach der medizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz vom Rettungshubschrauber Christophorus 99 aus Niederöblarn ins LKH Graz geflogen.

Der Arbeiter aus dem Bezirk Murtal hatte gegen 8.30 Uhr Druckluftschläuche von einem zu verschrottenden Eisenbahnanhänger entfernt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet plötzlich ein rund 50 Meter entfernt am Gleis stehender Waggon in Bewegung und rollte langsam auf den 26-Jährigen zu. Dieser bemerkte ihn nicht, wurde erfasst, umgestoßen und am linken Bein überrollt.