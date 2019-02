Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf weiter fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter fester tendiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.023,52 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 28,42 Punkten bzw. 0,95 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,03 Prozent, FTSE/London +1,26 Prozent und CAC-40/Paris +0,92 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen notierten ebenfalls klar im grünen Bereich. Der ATX wurde vor allem von den deutlichen Kurszuwächsen der Bankaktien Erste Group (plus 3,06 Prozent auf 31,95 Euro) und Raiffeisen Bank International (RBI) (plus 1,99 Prozent auf 23,61 Euro) gestützt. Die RBI wird am morgigen Mittwoch vorläufige Geschäftszahlen für 2018 veröffentlicht.

Auch die Titel der BAWAG notierten im Spitzenfeld und stiegen um 0,65 Prozent auf 37,38 Euro. Europaweit wurden Bankenwerte stark nachgefragt.

Daneben setzten die Aktien der voestalpine nach ihren deutlichen Vortagesverlusten zur Erholung an und stiegen um 1,53 Prozent auf 27,29 Euro. Zum Wochenauftakt waren die Titel des Linzer Stahlkonzerns um mehr als drei Prozent abgerutscht.

Außerdem gab die Strabag bekannt, im Rahmen eines Konsortiums einen Teilabschnitt der tschechischen Autobahn D35 zu errichten. Der gesamte Auftragswert liegt bei umgerechnet rund 132 Mio. Euro. Die Aktie des Baukonzerns reagierte jedoch kaum, im Verlauf lag sie 0,17 Prozent im Plus und stand damit bei 30,30 Euro.

Neben der RBI wird auch die OMV morgen ihre Bücher öffnen. Der Öl- und Gaskonzern wird seine Jahresergebnisse für 2018 präsentieren. Im Vorfeld notierten die Titel kaum verändert mit minus 0,09 Prozent bei 43,02 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 12.25 Uhr bei 3.034,97 Punkten, das Tagestief lag um kurz nach Handelsbeginn bei 2.995,28 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 1.529,22 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 22 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.459.306 (Vortag: 1.347.990) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 40,495 (37,96) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 378.205 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 12,02 Mio. Euro entspricht.

