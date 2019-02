Ski-WM: Reaktionen nach Damen-Super-G - ÖSV-Team, Top 3 und Vonn

Aare (APA) - Reaktionen nach dem Super-G der Damen bei den 45. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare am Dienstag (via ORF):

Nicole Schmidhofer (AUT/11.): „Ich war einfach bei zwei Toren ein bisschen zu gerade. Da darfst dir keine Fehler leisten, da waren leider zwei dabei. Ich habe riskiert und leider nichts gewonnen. Im achten oder sechsten Tor habe ich zu wenig Richtung gemacht, das war der erste Fehler. Der zweite war nach der zweiten Zwischenzeit. Ich habe einfach definitiv zu viele Fehler gemacht. Bei zwei Stellen habe ich leider nicht meine schlaue Schmidi-Linie ausgepackt.“

Tamara Tippler (AUT/12.): „Es ist schon ein relativ hohes Tempo für einen Super-G, und es ist ein bisschen Wind drinnen. Ich habe im unteren Teil einen riesen-riesen-riesengroßen Fehler gehabt. Aber ja, that‘s life. Ich würde es wieder gleichmachen. Ich habe mir vorgenommen, schon ein bisschen mit Köpfchen zu fahren, aber das Herz in die Hand nehmen. Aber die Welt dreht sich weiter. Ich hoffe, ich bekomme noch einmal eine Chance. Aber wenn man nichts riskiert, gewinnt man nichts.“

Ramona Siebenhofer (AUT/15.): „Ich bin vielleicht ein bisschen zu schön unterwegs gewesen im Mittelteil, habe zu wenig attackiert. Es ist schon enttäuschend, wenn man mit Startnummer 18 abschwingt und über eine Sekunde zurück ist. Da hat man nichts mitzureden. Ich habe die Passage beim Doppeltor, wo man ein bisschen abhebt, ein bisschen zu vorsichtig genommen. Wir haben es gerade angeschaut, es ist ein bisschen runder adaptiert worden an mehreren Stellen. Das war die sichere Variante, und mit der gewinnt man nichts. Das Test-Team hat schon in aller Früh getestet, was für ein Wachs draufgehört. Danke an das Test-Team. Abhaken, in drei Tagen gibt es die nächste Chance.“

Stephanie Venier (AUT/out): „Ich bin da einfach viel zu direkt rein. Ich bin einfach komplett danebengesprungen. Ich habe keine Chance mehr gehabt, dass ich da reinkomme. Ich habe riskieren müssen, es zählt nur eins, zwei, drei. Es war ein schnelles Tempo, aber es ist Schwung auf Schwung gekommen. Bei mir ist es noch nicht so dunkel gewesen, wie als die Lindsey (Vonn, Anm.) gestürzt ist. Es ist jetzt nicht mehr so fair. Aber die Viki (Viktoria Rebensburg) hat auch noch etwas rausgeholt.“

Mikaela Shiffrin (USA/Gold): „Das ist unglaublich. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Die Trainer sind in München hängengeblieben, sie sind heute um 1.00 Uhr angekommen. Ich habe nur die Ski und die Skischuhe, alles zum Rennfahren gehabt. Ich habe es einfach versucht, es ist wirklich verrückt. Ich war wirklich aggressiv. Bei der Besichtigung habe ich mir diesen Sprung angeschaut und gewusst, der wird weit gehen. Ich habe mir gedacht, da könnte ich sehr eng dran sein. Ich habe mir in der Luft nur gedacht, bleib drinnen. Ich habe mir Sofias Lauf angeschaut und gesagt, das war aggressiv. Ich war mir nicht sicher, dass ich da schneller sein kann. Bei mir war ich mir sicher, dass es eine Medaille sein kann. Jetzt ist es Gold. Es ist diese unglaubliche Freude von meinem Lauf, die hast du noch drinnen, unmittelbar danach kam Lindsey. Es ist unglaublich, das ansehen zu müssen, aber das ist der Sport. Auch noch der Sturz von Laurenne (Ross). Du siehst, wie viel Risiko es in diesem Sport gibt. Ich weiß nicht, ob wir was ändern. Ich werde noch ein bisschen mit den Trainern reden. Heute Abend oder Morgen werden wir es genau wissen.“

Sofia Goggia (ITA/Silber): „Es bedeutet mir sehr viel. Aber überhaupt die Chance, hier zu sein, ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich hatte viele Leute, die mir geholfen haben. Aber du selber musst den Schritt machen, einfach die Karten ausspielen. Ich war oben noch ein bisschen zu zurückhaltend. Es war schwer gesetzt, ein sehr enger Super-G-Kurs.“

Corinne Suter (SUI/Bronze): „Ich bin mir in den letzten Jahren ein bisschen selber im Weg gestanden. Ein bisschen hat die Lockerheit gefehlt. Als ich ins Ziel gekommen bin, habe ich gedacht, dass wir ein sehr, sehr knappes Rennen. Alle haben immer nur von diesem Podest gesprochen. Das Glück war nie auf meiner Seite. Das erste Podest bei einer Weltmeisterschaft. Das hätte ich zehntausend Mal unterschrieben, wenn mir das gestern jemand gesagt hätte.“

Lindsey Vonn (USA/Out) .“Mein Körper tut sicher weh, ich habe einen blauen Fleck. Ich habe gekämpft und probiert, Gas zu geben. Es hat nicht funktioniert. Es war total Sonnenschein, und vor meinem Start war es neblig. Ich hatte dann die falsche Brille, und ich habe diese Wellen nicht gesehen, daher bin ich durch dieses Tor gegangen. Das ist ein Problem im Moment, dass mein Kopf genau weiß, was ich machen muss, dass ich gewinnen kann, aber mein Körper funktioniert nicht mit. Alles ist möglich, ich bin schon oft genug ins Netz. Ich will das nicht mehr. Aber ich werde in der Abfahrt starten, habe zwei Tage Zeit. Vielleicht werde ich die Kombiabfahrt machen. Es ist schön, dass noch eine Amerikanerin ganz oben ist. Das freut mich für sie.“

Johann Strobl (AUT/Service-Mann Shiffrin): „Mika fährt einfach exzellent heuer im Speed-Bereich. Wir haben nicht viel trainiert heuer im Super-G, vorhersehbar war das sicher nicht. Wir haben in Übersee in Chile zwei Wochen Speed trainiert, dann Lake Louise drei Abfahrtstrainings und dann noch nach St. Moritz einen Tag. Mikaela möchte sich auf ihre speziellen Disziplinen konzentrieren und schauen, dass sie das Bestmögliche herausholt. Wir bleiben zum Training in Skandinavien. Wohin, werden wir heute Abend wissen.“