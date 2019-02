Security-Mitarbeiter 2 - Tatverdächtiger in U-Haft

Heidenreichstein/Krems (APA) - Über den 23-jährigen Verdächtigen in dem Fall in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist am Dienstag die U-Haft verhängt worden. Die Entscheidung sei rechtskräftig, es habe keine Beschwerde gegeben, teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Landesgerichts Krems, auf Anfrage mit.