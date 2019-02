Ski alpin: Platz drei für Huber im zweiten Europacup-Slalom in Obdach

Obdach (APA) - Nach ihrem Vortageserfolg hat Katharina Huber am Dienstag im zweiten Europacup-Slalom in Obdach den dritten Platz erreicht. Der Niederösterreicherin fehlten am Ende 1,03 Sekunden auf Siegerin Gabriela Capova aus Tschechien, die in beiden Durchgängen Laufbestzeit erzielte. Zweite wurde die Schwedin Emelie Wikström (+0,74 Sek.).